Ирландия — Уэльс: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 23.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч квалификации ЧМ-2018 Ирландия — Уэльс. Встреча состоится 24 марта, начало — в 22:45 мск.«Очень крутой матч для жителей Британских островов. Уэльс сильнее, но Ирландия — крепкая и обученная команда, к тому же играет дома. Ирландцы очень хорошо начали квалификацию, поэтому поражение не станет для них катастрофой, в отличие от валлийцев, у них всего 6 очков после 4 туров. Если же вы хотите рискнуть и не планируете ограничиться ставкой на Уэльс, можно подумать о Гарете Бэйле — у него 4 гола в 4 последних матчах за сборную», — сказал Сэвидж.