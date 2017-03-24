Букмекер: в матче Россия – Кот-д’Ивуар 62% ставок сделано на победу россиян

62% ставок в товарищеском матче сборных России и Кот-д’Ивуара приходится на победу команды. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».8% ставок сделано на ничью, 30% — на Кот-д’Ивуар. При этом на победу африканской команды активнее ставят в последние часы. Ещё утром 24 марта на гостей приходилось всего лишь 9% от общего объёма ставок.Средняя ставка на матч составляет 450 рублей. Из крупных ставок в компании отметили клиента, который в экспрессе поставил 150 тыс. рублей на победу россиян с разницей в два гола. Ещё 150 тыс. было сделано ординаром на победу России. Также популярной позицией является «тотал больше 2,5 гола», коэффициент на которую составляетМатч Россия — Кот-д'Ивуар пройдёт сегодня, 24 марта, в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск.