Жителя Ижевска ограбили, отобрав выигранные в букмекерской конторе деньги

Жителя Ижевска ограбили, отобрав 30 тыс. рублей, выигранных им в букмекерской конторе, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской республике.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что потерпевший и подозреваемый вместе находились в одной из букмекерских контор города. Ставка потерпевшего принесла ему выигрыш в размере 30 тыс. рублей. Злоумышленник это видел. Он вышел следом за потерпевшим, в ближайшем дворе нанёс ему множественные побои, деньги похитил, после чего скрылся.
По записям с камер видеонаблюдения, установленным в букмекерской конторе, потерпевший опознал нападавшего. На следующий день злоумышленник был задержан в другой букмекерской конторе. На похищенные деньги он успел приобрести мобильный телефон.
По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ – «Грабёж», предусматривающей до семи лет лишения свободы в данном случае.