«Питтсбург» Малкина победит «Айлендерс» Кулёмина в матче НХЛ, убеждены эксперты

25 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным в составе) и «Нью-Йорк Айлендерс», за который выступает Николай Кулемин. Начало — в 2:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.85. Шансы «Айлендерс» оценены в 3.92. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.98.
Ставку на победу «Айлендерс» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.83, а на победу «Пингвинз — за 1.50 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.73, на ТМ 5,5 шайбы — 2.27.