БК Bet365 вслед за William Hill объявила об уходе из Польши

Британский онлайн-букмекер Bet365 с 1 апреля прекращает свою деятельность в Польше. Клиентов компании уведомили о необходимости снять средства со своих счетов, а маркетинговым партнёрам было поручено удалить все рекламные баннеры и текстовые ссылки, связанные с польскими операциями.
Причиной такого решения послужила законодательная инициатива польских властей. Отказавшись изменить свой 12-процентный налог на азартные онлайн-игры, который был принят в декабре 2016 года и вступает в силу с 1 апреля этого года, Польша столкнулась с оттоком иностранных букмекеров. Международные операторы ставок заявили, что с подобным налогообложением бизнес становится неэффективным.
Ранее о прекращении работы в Польше объявили БК Pinnacle и William Hill.