Букмекеры уверены, что сезон-2017 завершится триумфом Хэмилтона и «Мерседеса»

В воскресенье, 26 марта, на автодроме «Альберт Парк» состоится гонка первого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2017 — Гран-при Австралии. Букмекерские конторы обновили линию на итоги сезона.
По мнению аналитиков, чемпионом станет Льюис Хэмилтон (1.73). Также в список основных претендентов входят Себастьян Феттель, Валттери Боттас (по 6.00), Макс Ферстаппен (11.0), Даниэль Риккардо и Кими Райкконен (по 13.0). Поставить на россиянина Даниила Квята предлагают за 751.0.
Букмекеры убеждены, что Кубок конструкторов выиграет «Мерседес» (1.30). Следом идут «Феррари» (5.50) и «Ред Булл» (7.00). Поставить на «Уильямс» можно за 201.0.