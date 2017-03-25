Согласно котировкам, СКА победит «Локомотив» и во 2-м матче финала Запада

25 марта во 2-м матче полуфинального раунда плей-офф КХЛ сыграют СКА и «Локомотив». Начало — в 17:00 мск. Первый матч выиграл СКА.Букмекеры отдают преимущество СКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы «Локомотива» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «Локо» с учётом ОТ можно сделать за, а на победу СКА — заПо мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —