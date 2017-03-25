Согласно котировкам, СКА победит «Локомотив» и во 2-м матче финала Запада

25 марта во 2-м матче полуфинального раунда плей-офф КХЛ сыграют СКА и «Локомотив». Начало — в 17:00 мск. Первый матч выиграл СКА.
Букмекеры отдают преимущество СКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.59. Шансы «Локомотива» оценены в 4.72, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.30 (см. все коэффициенты)
Ставку на победу «Локо» с учётом ОТ можно сделать за 3.72, а на победу СКА — за 1.34.
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 1.73, а на ТМ 4,5 шайбы — 2.29.