Томаш Бердых — Андрей Рублёв: прогноз «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата»сделал прогноз на матчво втором круге турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Майами.«Надежда российского тенниса Андрей Рублёв во втором круге турнира в Майами сыграет с опытным чехом Томашем Бердыхом. Игра россиянина в последние 10 дней радует. Не пробившись в основную сетку в Индиан-Уэллсе, он выиграл серию матчей на крупном «челленджере» в Ирвинге, обыграв достаточно неплохих теннисистов — Штруффа, Шарди, остановился лишь в полуфинале. Уже в Майами в первом круге Рублёв не оставил шансов Флориану Майеру, отдал всего 2 гейма. Тащил свою пару, правда, безрезультатно. Ну а Томаш Бердых сейчас очень далёк от пика формы. В Индиан-Уэллсе не сумел одолеть Нисиоку, с Фратанжело боролся. Ранее Бердых проиграл в Дубае Хаасе. Считаю, что у Рублёва есть все шансы дать бой чеху. Не удивлюсь даже победе россиянина. Но предлагаю всё-таки сыграть более надёжную фору по геймам», — сказал Служаков.Начало встречи — в 19:30 мск.