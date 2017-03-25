В Австралии хотят согласовать размер налога на онлайн-ставки для разных штатов

Федеральное правительство Австралии хочет согласовать размер налога на онлайн-ставки для разных штатов, что потенциально может нанести удар по статусу Северной территории в качестве основной онлайн-лицензионной юрисдикции страны.Член парламента Австралии Скотт Моррисон накануне провёл встречу со своими коллегами для обсуждения федерального бюджета на 2017 год. После встречи Моррисон сказал местным средствам массовой информации, что достигнуто соглашение «двигаться вперед, чтобы подготовить предложение о национальном налоге на онлайн-гемблинг».Моррисон сказал, что правительства разных штатов и территорий согласились продолжить рассмотрение этого вопроса, информирует Сalvinayre.