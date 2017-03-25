Ставка дня от «Чемпионата»: прогноз на матч Лу Яньсюнь — Александр Зверев

Обозреватель «Чемпионата»сделал прогноз на матч Лу Яньсюнь — Александр.Зверев во 2-м круге турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Майами.«Заинтересовала меня встреча Лу и юного Александра Зверева. Немецкий теннисист считается явным фаворитом, но я не думаю, что для него здесь всё сложится слишком легко. В прошлом сезоне теннисисты играли на похожем покрытии в Торонто, и Лу выиграл в двух сетах. В той встрече представитель Китайского Тайбэя заставил нервничать Зверева, очень мало ошибался. Зверев пытался пробить оборону Лу, старался играть остро, но из-за этого шли ошибки. Конечно, по классу и таланту Зверев превосходит соперника, но сейчас Саша не так уж хорош. Он много сил потратил на старте сезона. Там был и тяжёлый австралийский чемпионат, и Кубок Дэвиса, и выигранный турнир в зале. Сейчас заметен небольшой провал по форме у Зверева. Думаю, к грунтовой части сезона он наберёт кондиции. Лу же плохо играл в последнее время, но вечно проигрывать он не может. Всё-таки он крепкий игрок, очень вязкий, способный удивить. Заметил, что у Зверева не самая лучшая статистика на «Мастерсах» в Северной Америке. Если проходит один круг — это уже событие. Полагаю, что сегодня Лу поборется и сумеет взять минимум сет».Начало встречи — в 22:30 мск.