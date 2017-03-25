Экс-игрок «Барселоны» Клюйверт стал жертвой шантажа из-за долга на ставках

Бывший нападающий «Барселоны», являющийся ныне спортивным директором «ПСЖ», стал жертвой шантажа из-за долга на ставках, сообщает Volkskrant.Клюйверт в 2011–2012 годах делал крупные ставки на футбольные матчи и в итоге задолжал преступному синдикату более € 1 млн. Синдикат на протяжении нескольких лет шантажирует Клюйверта из-за долгов. Часть задолженности бывший игрок погасил.По словам адвоката Герарда Спонга, Клюйверт не имеет отношения к организации и проведению договорных матчей и в данном деле он является жертвой.