Аналитики: Овечкин и Кузнецов наберут очки в матче НХЛ с «Аризоной»

26 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и «Аризона Койотс». Начало — в 2:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.47. Шансы «Койотс» оценены в 5.55. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.30.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.27, а на победу «Аризоны» — за 4.00 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.09, на ТМ 5,5 шайбы — 1.85. Овечкин (1.55) и Кузнецов (1.60) должны набрать очки.