Букмекеры: первую гонку сезона Ф-1 выиграет Хэмилтон, Квят поборется за очки

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд и пилотов в Гран-при Австралии — первой в 2017 году гонке Формулы-1.
По мнению экспертов, безусловным фаворитом заезда будет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, выигравший накануне квалификацию. На победу британца предлагается ставить за 1.33 (см. все коэффициенты на гонку).
Основную конкуренцию Хэмилтону могут составить Себастьян Феттель из «Феррари» (3.80) и напарник по команде Валттери Боттас (9.00).
Шансы российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята выиграть гонку котируются за 601.00. Букмекеры считают, что более реальной для Квята будет борьба за попадание в первую десятку (1.90).
Гран-при Австралии стартует 26 марта в 8:00 по московскому времени.
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