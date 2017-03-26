Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Эксперты: женская сборная России по кёрлингу проиграет свой первый финал ЧМ

26 марта 2017, воскресенье. 00:24. Ставки
26 марта женская сборная России по кёрлингу впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира. Соперником российской команды станет национальная сборная Канады.

Победа сборной России в финальном матче оценивается коэффициентом 3.17, что составляет 30% вероятности (см. все коэффициенты на матч). Шансы канадских кёрлингисток котируются за 1.37 (70%).

Финальная встреча начнётся в 10:00 по московскому времени. Напомним, россиянки являются бронзовыми медалистками трёх предыдущих чемпионатов мира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Керлинг. Женщины коэффициенты
Новости. Ставки
26 марта 2017, воскресенье
00:24 Эксперты: женская сборная России по кёрлингу проиграет свой первый финал ЧМ
25 марта 2017, суббота
22:22 Букмекеры: первую гонку сезона Ф-1 выиграет Хэмилтон, Квят поборется за очки
19:30 Аналитики: Овечкин и Кузнецов наберут очки в матче НХЛ с «Аризоной»
19:00 Экс-игрок «Барселоны» Клюйверт стал жертвой шантажа из-за долга на ставках
18:00 Ставка дня от «Чемпионата»: прогноз на матч Лу Яньсюнь — Александр Зверев
17:09 Титов: Швеция победит Беларусь в нерезультативном матче
16:30 В Австралии хотят согласовать размер налога на онлайн-ставки для разных штатов
16:00 Томаш Бердых — Андрей Рублёв: прогноз «Чемпионата»
14:30 Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Црвену Звезду» в товарищеском матче
13:00 TXODDS стал спонсором британского боксёра Томми Лэнгфорда
11:30 Согласно котировкам, СКА победит «Локомотив» и во 2-м матче финала Запада
10:00 Букмекеры уверены, что сезон-2017 завершится триумфом Хэмилтона и «Мерседеса»
01:02 БК Bet365 вслед за William Hill объявила об уходе из Польши
24 марта 2017, пятница
22:00 «Питтсбург» Малкина победит «Айлендерс» Кулёмина в матче НХЛ, убеждены эксперты
21:01 Победа сборной Кот-д'Ивуара над Россией оценивалась коэффициентом 4.84
20:50 Жителя Ижевска ограбили, отобрав выигранные в букмекерской конторе деньги
20:01 Мика Хаккинен стал послом Unibet
19:39 «Лига Ставок» выплатила крупнейший выигрыш в своей истории — 28,7 млн рублей
19:00 Джек Сок — Йосихито Нисиока: прогноз «Чемпионата»
18:05 Прогноз «Чемпионата»: ставка на матч теннисного турнира в Майами
17:41 Букмекер: в матче Россия – Кот-д’Ивуар 62% ставок сделано на победу россиян
16:40 Прогноз Титова на матч Россия — Кот-д'Ивуар: результативная ничья
14:30 ЦСКА уверенно выиграет у УНИКСа в Евролиге, убеждены аналитики
13:30 Что влияет на ваш выбор легальной букмекерской конторы?
13:11 William Hill покидает рынок Польши
13:00 Ирландия — Уэльс: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 23.0
11:30 Букмекеры оценили шансы сборной России победить Кот-д'Ивуар в контрольном матче
10:00 Согласно котировкам, «Металлург» победит «Ак Барс» в 1-м матче финала Востока
23 марта 2017, четверг
22:30 Букмекеры: «Майами» прервёт победную серию «Торонто» в НБА
21:35 Прогноз Генича на матч Уругвай – Бразилия: обе команды забьют
20:52 Эксперты: Овечкин и Кузнецов наберут очки в матче с «Коламбусом» Бобровского
17:15 Ladbrokes Coral и William Hill могут потерять значительную часть доходов
16:00 Адриан Маннарино — Бенджамин Беккер: прогноз «Чемпионата»
13:17 Совфед РФ одобрил законопроект о пятипроцентных отчислениях и рекламе букмекеров
13:00 Букмекеры назвали фаворита матча квалификации ЧМ-2018 Уругвай — Бразилия
11:30 В Ирландии игроку по решению суда не заплатили выигрыш в € 11,7 тыс. евро
10:00 Согласно котировкам, СКА победит «Локомотив» в первом матче финала Запада
03:37 Эксперты: Кубок Гагарина выиграет ХК СКА
22 марта 2017, среда
22:57 Boylesports может увеличить наземную сеть розничной торговли до 25 ППС
22:41 Аналитики: «Рейнджерс» Бучневича победят «Айлендерс» с Кулёминым в матче НХЛ
21:27 Экспресс с коэффициентом 2040.65 принёс 510 тыс. со ставки в 250 рублей
20:00 Amaya Gaming представила финансовый отчёт за 2016 год
18:57 Германия — Англия: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.00
18:00 Германия — Англия: статистическое превью матча
17:47 В Беларуси могут легализовать онлайн-гемблинг
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что влияет на ваш выбор легальной букмекерской конторы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+