Эксперты: женская сборная России по кёрлингу проиграет свой первый финал ЧМ

26 марта женская сборная России по кёрлингу впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира. Соперником российской команды станет национальная сборная Канады.
Победа сборной России в финальном матче оценивается коэффициентом 3.17, что составляет 30% вероятности (см. все коэффициенты на матч). Шансы канадских кёрлингисток котируются за 1.37 (70%).
Финальная встреча начнётся в 10:00 по московскому времени. Напомним, россиянки являются бронзовыми медалистками трёх предыдущих чемпионатов мира.