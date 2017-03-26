Прогноз Чакветадзе на матч Кузнецова — Таунсенд: россиянка уверенно победит

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Светлана Кузнецова (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США) в третьем круге турнира в Майами.
Ставка: индивидуальный тотал геймов Тэйлор Таунсенд меньше 7,5 за 1.90 (см. все коэффициенты на матч)
«Светлана Кузнецова не сумела выиграть турнир в Индиан-Уэллс, хотя была очень близка. Но сейчас нужно думать о том, чтобы защитить очки за прошлогодний финал в Майами. Думаю, ей по силам пройти далеко. В третьем круге её ждёт матч с необычной американкой Тэйлор Таунсенд. Полная девушка, вообще она не похожа на теннисистку, но порой ей удаётся удивлять. Прошла она квалификацию, а в первом круге справилась с перспективной Амандой Анисимовой. Ну а дальше Тэйлор удивила, буквально разгромив Роберту Винчи. Это серьёзная победа, всё-таки Винчи гораздо более опытная теннисистка, более классная. Но, как я уже сказала, у Кузнецовой серьёзная мотивация. Не должна она растрачивать силы попусту в первых кругах. Так что я жду уверенной победы от Светланы. Думаю, что она не позволит Таунсенд выиграть больше семи геймов», — рассказала Чакветадзе.
Встреча Кузнецовой и Таунсенд состоится сегодня, 26 марта. Начало — в 21:00 мск.