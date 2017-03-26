Коэффициенты на чемпионство Хэмилтона повышены после победы Феттеля в Австралии

Букмекеры повысили шансы пилота команды «Феррари» Себастьяна Феттеля стать чемпионом Формулы-1 в 2017 году.
Перед первой гонкой сезона на немецкого гонщика можно было поставить с коэффициентом 6.00. Но после того, как Феттель выиграл стартовую гонку сезона — Гран-при Австралии, его чемпионство стало котироваться за 2.50 (см. все коэффициенты).
Фаворитом сезона по-прежнему считается Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Шансы британца на чемпионство оцениваются коэффициентом 1.91 (было 1.73).
Замыкает тройку потенциальных триумфаторов напарник Хэмилтона Валттери Боттас (11.00).
Шансы российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята выиграть чемпионат всё так же котируются за 1000.00.