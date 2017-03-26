Люси Шафаржова — Доминика Цибулкова: прогноз «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч Люси Шафаржова — Доминика Цибулкова в 3-м круге турнира в Майами.
Ставка: победа Цибулковой за 1.88 (см. все коэффициенты на матч).
«Давние соперницы встретятся в 4-м круге турнира в Майами — Люси Шафаржова и Доминика Цибулкова. Семь встреч провели девушки, преимущество на стороне словачки — 5-2. Достаточно убедительный перевес, надо сказать. Турнир в Майами точно нельзя назвать самым успешным в карьере Шафаржовой. За долгие годы нынешний проход в четвёртый круг — это главное достижение. Цибулкова два года назад была здесь в полуфинале. Что касается игровых моментов, то Доминика держит стабильно высокий уровень. Редко она уступает соперницам не из топ-20. Разве что два поражения от Макаровой выбиваются из общего ряда, но россиянка не так давно стояла гораздо выше нынешней 35-й строчки.
Обе теннисистки любят атаковать. Здесь также будет борьба за инициативу. На мой взгляд, Шафаржова стала гораздо хуже двигаться. Да, в этом году её результаты лучше, чем в прошлом, но работа ног её подводит. Цибулкова же почти всегда идеально подходит к мячу. Её можно только перехитрить или забить, как это делают сестры Уильямс или Каролина Плишкова. У Шафаржовой сейчас нет такого тенниса. Вряд ли матч получится лёгким, но Цибулкова быстрее и стабильнее, меньше ошибается, чем чешка. Ставлю на Доминику».
Начало встречи в понедельник в 18:00 мск.