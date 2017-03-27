Биржа ставок Betfair уходит из Польши

Крупные международные операторы продолжают покидать рынок Польши. Следом за Bet365, Pinnacle и William Hill о прекращении работы с польскими клиентами объявила биржа ставок Betfair. Игрокам разосланы письма с просьбой в ближайшее время вывести все средства со своих счетов, сообщает eGaming Review.
Причиной такого решения послужила законодательная инициатива польских властей. Отказавшись изменить свой 12-процентный налог на азартные онлайн-игры, который был принят в декабре 2016 года и вступает в силу с 1 апреля этого года, Польша столкнулась с оттоком иностранных букмекеров. Международные операторы ставок заявили, что с подобным налогообложением бизнес становится неэффективным.