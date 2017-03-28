Прогноз Бышовца на матч Россия — Бельгия: команды сыграют вничью

Бывший главный тренер сборной Россиисделал прогноз на товарищеский матч Россия — Бельгия.«Матч с греками был очень сложным, очень энергозатратным для сборной Бельгии. В результате на товарищескую встречу с Россией бельгийцы прибудут не в оптимальном составе, без ряда лидеров. Это понизит уровень бельгийской команды, потому что основополагающими её игроками, влияющими на результат, являются Азар и Де Брёйне. А здесь ещё переезд наложит свой отпечаток. После такого матча он будет сложным.Для нас это, конечно, хорошо, что не будет основных игроков у соперника, это слегка уравнивает шансы. Важно, какие выводы сделают Черчесов и его футболисты после поражения от Кот-д’Ивуара. Либо тренерский штаб будет последователен и мы увидим тех же игроков на поле, что и в предыдущем матче, либо это будут эксперименты. В первом случае будет больше взаимопонимания. Во втором — есть надежда на то, что кто-то из свежих россиян сможет удивить. Плюс пока есть такая возможность, желательно бы посмотреть новых игроков, в новых сочетаниях, ею нужно пользоваться.Думаю, ничейный результат устроит обе команды. Да и сам статус товарищеского матча предполагает плавный переход к подготовке к следующим играм футболистов — уже в клубах, ведь совсем скоро им всем снова выступать в национальных чемпионатах. Остановлюсь здесь на варианте с ничьей», — рассказал Бышовец.Матч Россия — Бельгия состоится 28 марта в Сочи. Начало — в 19:00 мск.