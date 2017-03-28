Каролина Возняцки — Люси Шафаржова: прогноз «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата»сделал прогноз на матчв четвертьфинале турнира в Майами.«Очень интригующий четвертьфинал. Люси Шафаржова, похоже, окончательно вернулась на свой уровень. В 2015 году она была хороша, играла в финале «Ролан Гаррос», закончила год в десятке, но затем была болезнь, пошёл спад. И вот мы видим прежнюю Люси. Ей уже доводилось играть в финале в Будапеште. А сейчас она ещё добавила. Высочайший уровень тенниса она показала в матче с Доминикой Цибулковой. Прекрасно подаёт чешка, делает много эйсов. И, на мой взгляд, есть у неё шансы и против Каролины Возняцки. Даже Гарбин Мугуруса с травмой создавала проблемы датчанке. Агрессивный теннис испанки ставил в тупик Возняцки. Атаковать будет и Шафаржова, но, в отличие от Мугурусы, Люси сейчас на подъёме. На её победу предложен коэффициент 2,83. Он стоит того, чтобы рискнуть».Начало встречи во вторник в 02:30 мск.