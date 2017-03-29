Букмекеры заработали на матче Россия — Бельгия

Итоговый счёт товарищеской встречи Россия — Бельгия (3:3) стал неожиданностью для большинства любителей ставок, а потому букмекеры остались в плюсе. Об этом «Чемпионату» рассказали в БК «Фонбет».«Матч завершился с неожиданным счётом. Как правило, если неравные соперники играют вничью — букмекеры остаются в плюсе. Так что мы на данном матче заработали. Треть всех ставок суммарно была сделана на победу России или Бельгии, на ничью практически никто не ставил», — рассказали в пресс-службе компании.Что касается точного счёта, то «Фонбет» не давал поставить именно на 3:3, эта ставка подразумевалась в позиции «другой счёт». 138 клиентов конторы сделали данную ставку, средний коэффициент на неё был в районеТакже проиграли две самые крупные ставки — 250 тыс. и 400 тыс. рублей, которые были сделаны в «лайве» на победу сборной Бельгии.Но при этом в компании отметили, что относительно большой процент клиентов оказался в выигрыше, так как ставки на тотал больше (2,5 в прематче, затем 3,5 и 4,5 гола в «лайве») были самыми популярными.Самый крупный выигрыш составил 345 тыс. рублей чистыми. Клиент поставил на ничью 150 тыс.