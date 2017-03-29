Прогноз Чакветадзе на матч Халеп — Конта: тотал геймов больше 21,5

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Симона Халеп (Румыния) — Йоханна Конта (Великобритания) в 1/4 финала турнира в Майами.
Ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.91 (см. все коэффициенты на матч)
«Симона Халеп не перестаёт себя нахваливать. После каждой встречи она отмечает, что готова всё лучше и лучше, говорит, что у неё всё ещё впереди. Действительно, румынка проводит свой лучший турнир за долгое время. Но всё равно её трудно считать фаворитом в матче с Йоханной Контой. Британка долго отдыхала после Australian Open, но сейчас снова набирает свою лучшую форму, в которой она способна обыгрывать практически всех, ну, за исключением Серены Уильямс. Конта не уступает Халеп в стабильности, при этом ещё и обострять может, по скорости она превосходит румынку. Возможно, сейчас немного не хватает уверенности Йоханне. Для этого нужны победы над сильными соперницами. Думаю, что Конта — фаворит, но быстро выиграть ей не удастся как раз из-за нехватки уверенности. Предпочту поставить на тотал больше 21,5 гейма», — рассказала Чакветадзе.
Встреча Халеп и Конта состоится сегодня, 29 марта. Начало — в 20:00 мск.