Британцы довольны работой программы по контролю лудоманов

Благотворительная организация GambleAware опубликовала отчёт о программе Multi-Operator Self-Exclusion Scheme (MOSES), запущенной прошлой весной группой Senet Group, контролирующей саморегулирование лудоманов в Великобритании.За год участниками инициативы стало около 3500 человек. Программа позволяет людям, испытывающим проблемы с азартными играми, выбрать ряд букмекерских контор в своем районе, в которых им будет запрещено делать ставки в течение одного года. В среднем участники исключали себя из 22 ППС.Отчёт GambleAware показал, что 83% из тех, кто подписался на программу MOSES, сочли её эффективной в снижении зависимости или полном отказе от азартных игр. 29% участников делали попытки сыграть в азартные игры, но лишь 5% из них это удалось.