«Калгари Флэймз» — «Лос-Анджелес Кингз»: прогноз аналитиков

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» — «Лос-Анджелес Кингз».«Ситуация достаточно проста. «Кингз» нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф. Но проблема в том, что калифорнийцы в последних встречах не делают ровным счётом ничего, чтобы попасть в плей-офф. Это их отличает от «Калгари» и «Каролины», которые действуют как команды, которые мечтают бороться за Кубок Стэнли. В ключевых играх «Лос-Анджелес» играет плохо. «Кингз» проиграли «Калгари», дважды уступили «Эдмонтону». А в них необходимо было выигрывать. Дошло до того, что «Лос-Анджелес» проиграл «Ванкуверу» и «Аризоне». А если ты хочешь играть в плей-офф, то обязан обыгрывать таких соперников. Полагаем, что сегодня «Калгари» сыграет так же, как и в последних играх, и лишит «Лос-Анджелес» последних шансов. Выигрывать нужно в основное время, а не надеяться на удачу в овертайме».Начало встречи 30 марта в 04:00 мск.