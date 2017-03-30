Власти Китая пообещали «сурово наказать» нелегальных игорных операторов

Китайский министр общественной безопасностипообещал «сурово наказать» за работу без лицензии как наземных, так и онлайн-операторов гемблинга, информирует Сalvinayre.«Власти должны серьёзно расследовать эти случаи и сурово наказывать те компании и частные лица, которые занимаются заманиванием граждан страны и организацией нелегальных азартных игр», — отметил политик.Шенкунь добавил, что высокопоставленным чиновникам Китая было поручено разработать план борьбы с международными операторами гемблинга. Заявленная цель проекта состоит в том, чтобы искоренить незаконные ставки перед предстоящим этой осенью съездом Коммунистической партии.