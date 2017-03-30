Беттинг уверенно лидирует по количеству доходов в индустрии онлайн-гемблинга
30 марта 2017, четверг. 15:45.
Ставки
Ставки на спорт занимают лидирующую позицию с точки зрения доходов от онлайн-гемблинга. В 2016 году онлайн-букмекеры заработали € 19,5 млрд, что составляет 48,7% от общей суммы доходов игорной индустрии в Интернете. Такие данные приводятся в аналитическом исследовании компании First Gaming (Rub90
).
На втором месте идут онлайн-казино (€ 10,7 млрд.), замыкают тройку лотереи (€ 8,9 млрд).
При этом в офлайне беттинг с 10,2% занимает лишь четвёртую строчку по доходности, уступая казино, лотереям и игровым автоматам.