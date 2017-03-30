Комиссия Британии по игорному бизнесу хочет улучшить работу с жалобами клиентов

Комиссия Великобритании по игорному бизнесу (UKGC) обратилась к компании по альтернативному разрешению споров (ADR), чтобы улучшить методы по реагированию на жалобы клиентов и споры с участием игорных операторов и провайдеров, информирует igamingbusiness.Недавно регулирующий орган провёл обзор процессов подачи жалоб в индустрии азартных игр и пришёл к выводу, что существующая система «не работает для потребителей». По данным исследования, потребителям трудно получить доступ к системе, а сама процедура при этом отнимает много времени.UKGC пообещала проработать этот вопрос с операторами, поставщиками, торговыми ассоциациями и потребителями для улучшения функционирования системы.