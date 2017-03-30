«Ак Барс» — «Металлург» (Магнитогорск): прогноз «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата»сделал прогноз на четвёртый матч финальной серии Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» (Магнитогорск), который состоится 30 марта в Казани.«В третьей встрече мы видели невероятное мощное начало от «Ак Барса». Казанцы много бросали, лезли на ворота, зарабатывали большинство. В итоге они ограничились одной заброшенной шайбой, а могли забить минимум три. Полагаю, так же резво Казань стартует и сегодня. Команде Билялетдинова нужно идти ва-банк, нужно создавать задел на старте. «Магнитка» зачастую в первом периоде только просыпается, особенно в гостевых матчах. Ей требуется время, чтобы поймать ритм. Сейчас у неё есть запас, как и в двух прошлых сериях. В Китае магнитогорцы четвёртую встречу проиграли, в Астане чудом выиграли, но также пропустили в первом периоде. Так что жду быстрого гола от «Ак Барса».Начало встречи — в 19:00 мск.