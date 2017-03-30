Власти Кении хотят увеличить налог для букмекеров в 7 раз

Правительство Кении предложило повысить налоги для букмекерских компаний до 50% от дохода, информирует Сalvinayre.Секретарь Казначейства Кении Генри Ротич обнародовал свой план бюджета на 2017/18 годы, в соответствии с которым планируется наложить единый налог в размере 50% на все формы доходов от азартных игр. В настоящее время букмекеры платят только 7,5% от дохода, лотереи — 5%, а прочие операторы — 12-15%.Ротич сказал парламенту Кении, что увеличение налоговой ставки оправдано, поскольку азартные игры «стали широко распространены в нашем обществе в условиях неадекватного регулирования». По мнению политика, это оказывает негативное воздействие на граждан страны.