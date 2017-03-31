Великобритания лидирует по объёму инвестиций на спонсорство в Европе

Руководитель по развитию бизнеса и продажам по России Nielsen Sports Максим Клейман на конференции Betting Trends Forum 2017, посвящённой проблемам и тенденциям развития букмекерского бизнеса, сообщил, что Великобритания лидирует по объёму инвестиций на спонсорство среди европейских стран.
Общий объём инвестиций в Великобритании превышает € 120 млн. Следом идут Германия (€ 25 млн), Испания (€ 20 млн), а также Франция и Италия (по € 15 млн), передаёт корреспондент «Чемпионата» Алексей Агеев.
Ведущие спонсоры букмекерской индустрии — Dafabet, Betway (по € 15-20 млн) и BetVictor (около € 10-12 млн). Dafabet спонсирует «Блэкберн», «Сандерленд», «Селтик» и «Эвертон», Betway — «Вест Хэм Юнайтед» и ряд турниров по дартсу, а BetVictor сотрудничает с «Ливерпулем».
Основные области промышленности спонсорства в пяти ведущих футбольных лигах Европы — спортивная одежда (28,25%), автомобильная промышленность (13,01%), авиаперелеты (8,53%), туризм (8,11%), безалкогольные напитки (4,22%), телекоммуникации (3,84%) и банковские услуги (3,63%)