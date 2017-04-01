Швеция планирует прекратить государственную монополию на онлайн-гемблинг

Государственная монополия шведской игорной компании Svenska Spel в онлайн-гемблинге может подойти к концу, информирует СalvinayreНакануне было опубликовано 1340-страничное сообщение правительственной комиссии, возглавляемой генеральным директором шведского регулирующего органа Lotteriinspektionen Хакана Халстедта. В отчёте содержится призыв к завершению монополии на онлайн-гемблинг, которая в настоящее время принадлежит Svenska Spel. Тем не менее компания сохранит свою монополию на наземные казино и игровые автоматы, а лотерейный рынок страны по-прежнему будет недоступен для иностранных операторов.Кроме того, в своём предварительном докладе Халстедт делится мнением, что налог на валовый игорный доход должен составлять 18%.