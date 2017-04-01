Букмекеры назвали фаворита финала Кубка французской лиги «Монако» — «ПСЖ»

1 апреля в финальном матче Кубка французской лиги встретятся «Монако» и «ПСЖ». Начало — в 22:00 мск.
Букмекеры предлагают поставить на победу «ПСЖ» в основное время за 2.19. Шансы «Монако» на победу оценены коэффициентом 3.50. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.64 (см. все коэффициенты).
Коэффициент на итоговую победу «Монако» — 2.35, на «ПСЖ» можно поставить за 1.55.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.74, а на ТМ 2,5 гола — за 2.24.