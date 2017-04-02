Букмекеры понизили шансы «Челси» на чемпионство после поражения синих в дерби

1 апреля в лондонском дерби «Челси» в 30-м туре АПЛ на своём проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:2. Ближайший преследователь команды Антони Конте, «Тоттенхэм», свой матч выиграл и сократил отставание от лидера до семи очков.
Букмекеры отреагировали на ситуацию, повысив коэффициент на чемпионство «Челси». Теперь он составляет 1.14, притом что перед 30-м туром составлял 1.02. Шансы «Тоттенхэма» возросли вдвое. Теперь победа «шпор» в чемпионате котируется за 9.00 (было 18.00).
Шансы «Манчестер Сити» на победу в турнире оцениваются коэффициентом 17.00, «Ливерпуля» — 30.00 (см. все коэффициенты).