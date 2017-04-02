«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата»сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз».«Очевидно, что в последнее время «Вашингтон» дома и «Вашингтон» в гостях — это две разные команды. Дома «столичные» практически никому не дают спуска, а вот в гостях проигрывают порой командам из низа турнирной таблицы. Например, два дня назад «Кэпс» были биты «Аризоной» по всем статьям. После этого было время оправиться, но и попутешествовать пришлось, до Коламбуса дорога была тернистой.«Блю Джекетс» вчера уступили «Чикаго» в равной игре. Немного не повезло Бобровскому и Ко. Но теперь домашний матч, где опять же и «Коламбус» гораздо сильнее. Не знаю, почему гости считаются фаворитами. На мой взгляд, нужно играть команду Тортореллы, которой захочется в преддверии плей-офф выиграть сезонную серию у лидера Востока. Пока что в единственной игре между соперниками в Коламбусе хозяева победили в овертайма. В столице США дважды побеждали «Кэпз», но и «Блю Джекетс» один матч зацепили».Встреча «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз» состоится 3 апреля в Коламбусе. Начало — в 01:00 мск.