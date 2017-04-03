32Red заявил о прекращении деятельности в Австралии из-за нового игорного закона

Игорный оператор 32Red объявил о прекращении своей деятельности в Австралии после того, как сенат страны одобрил ряд поправок к национальным законам по онлайн-гемблингу, информирует igamingbusiness.Партнёрская программа TTRpartners, которая продвигает 32Red и связанные с ней бренды, сообщила филиалам, что больше не будет принимать ставки в Австралии.В прошлом месяце сенат одобрил законопроект об интерактивных азартных играх, который включает в себя запрет определённой деятельности в области онлайн-гемблинга. Под запрет среди прочих попал онлайн-покер.