EnergyBet начал принимать ставки на виртуальный спорт

Букмекерская компания EnergyBet впервые вышла на рынок виртуальных спортивных ставок, начав предлагать своим клиентам ряд продуктов от отраслевого провайдера Leap Gaming, информирует Sbcnews.Leap Gaming предоставит полный спектр предложений по виртуальным видам спорта, включая теннис, скачки, собачьи бега и велогонки. Обе компании прилагают все усилия для обеспечения поэтапного появления предложений на сайте букмекера. Ожидается, что полностью процесс расширения линейки ставок на виртуальный спорт завершится в течение нескольких недель.