Оператор bwin намерен вернуться на игорный рынок Польши

Игорный оператор bwin намерен вернуться на рынок Польши, несмотря на законодательную инициативу польских властей.
Отказавшись изменить свой 12-процентный налог на азартные онлайн-игры, который был принят в декабре 2016 года и вступает в силу с 1 апреля этого года, Польша столкнулась с оттоком иностранных букмекеров. Международные операторы ставок заявили, что с подобным налогообложением бизнес становится неэффективным.
Однако пресс-служба bwin сообщила, что компания работает над восстановлением лицензии и рассчитывает вернуться на рынок Польши.