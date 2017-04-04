Арестован тренер клуба «Эльденсе», предположительно сдавшего матч «Барселоне В»

Итальянец Филиппо ди Пьеро, главный тренер клуба третьего испанского дивизиона «Эльденсе», был арестован испанской полицией.
Произошло это после того, как президент клуба Давид Агилар попросил помощи у правоохранительных органов и руководства Ла Лиги в расследовании поражения от «Барселоны В», сообщает AP.
Напомним, в матче с резервной командой «Барселоны» футболисты «Эльденсе» пропустили 12 безответных мячей, что является рекордом третьего дивизиона. После матча игрок «Эльденсе» Шейх Саед сообщил, что встреча могла быть договорной. Тренер Филиппо ди Пьеро отрицает все обвинения.
На данный момент «Эльденсе», занимающий последнее, 20-е место в таблице, снялся с турнира. Также клуб объявил о расторжении договора с итальянской группой инвесторов.