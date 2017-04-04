Энрике: «Барселона В» не имеет никакого отношения к махинациям «Эльденсе»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал ситуацию вокруг матча третьего дивизиона Испании «Барселона В» — «Эльденсе».
«Это очень деликатная тема, к которой нужно отнестись крайне серьёзно. «Барселона В» не имеет никакого отношения к махинациям «Эльденсе» и сама стала жертвой», — приводит слова Энрике Sport.es.
Напомним, в матче с резервной командой «Барселоны» футболисты «Эльденсе» пропустили 12 безответных мячей, что является рекордом третьего дивизиона. После игры футболист «Эльденсе» Шейх Саед сообщил, что встреча могла быть договорной. Позже стало известно, что главный тренер клуба итальянец Филиппо ди Пьеро арестован, а служба безопасности Ла Лиги расследует ещё четыре матча с участием «Эльденсе».
«Эльденсе», занимавший последнее, 20-е место в таблице, уже снялся с турнира. Также клуб объявил о расторжении договора с итальянской группой инвесторов.