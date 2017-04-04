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Betfred поможет Аскотскому ипподрому запустить свою систему для ставок на скачки

4 апреля 2017, вторник. 19:00. Ставки
Британская Betfred подписала соглашение с Аскотским ипподромом по запуску собственной системы для ставок на скачки, информирует Сalvinayre.

Система будет называться AscotBet и начнёт работу с лета следующего года при активной поддержке Betfred. Стороны подписали пятилетний договор и планируют предлагать клиентам линии на 600 тыс. забегов в год.

Ранее стало известно, что 56 из 60 британских ипподромов вместе с компанией Arena Racing Company и коммерческой организацией Jockey Club надеются запустить систему для ставок на скачки к 2018 году.
Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
4 апреля 2017, вторник
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