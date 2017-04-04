Betfred поможет Аскотскому ипподрому запустить свою систему для ставок на скачки

Британская Betfred подписала соглашение с Аскотским ипподромом по запуску собственной системы для ставок на скачки, информирует Сalvinayre.
Система будет называться AscotBet и начнёт работу с лета следующего года при активной поддержке Betfred. Стороны подписали пятилетний договор и планируют предлагать клиентам линии на 600 тыс. забегов в год.
Ранее стало известно, что 56 из 60 британских ипподромов вместе с компанией Arena Racing Company и коммерческой организацией Jockey Club надеются запустить систему для ставок на скачки к 2018 году.