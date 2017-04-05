«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз аналитиков

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».«Ситуация интересная: «Тампа» идёт 9-й на Востоке, у неё 88 очков. И она преследует как раз «Бостон», который занимает 8-е место с 92 очками. При этом «медведи» сыграли на матч больше. Обе команды находятся в лидирующей группе по количеству заброшенных шайб. А в последних 10 личных встречах команды в среднем забрасывали 5,8 шайбы. Сложный матч в плане определения победителя, но при этом должен получиться результативным. Ставка — тотал больше 5,5 шайбы».Начало встречи 5 апреля в 02:00 мск.