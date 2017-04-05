Бышовец: «Уфа» пройдёт «Локомотив» и сыграет в финале Кубка России

Бывший главный тренер московского «Локомотива»сделал прогноз на полуфинальный матч Кубка России «Локомотив» — «Уфа».«Команды играли между собой совсем недавно. На днях в чемпионате страны «Локомотив» нанёс «Уфе» первое поражение в сезоне благодаря весьма странному голу, пропущенному Беленовым. Давайте я скажу так. «Уфа» сделает выводы из того поражения и к матчу в Москве подойдёт во всеоружии. Во главе команды с недавних пор встал Сергей Семак. Молодой амбициозный тренер. Думаю, выход в финал Кубка поднимет его котировки. Поэтому «Уфа» будет биться.Что касается «Локомотива», то команда сейчас выбирается с десятых мест в чемпионате. В чём, к слову, победа над «Уфой» «железнодорожникам» весьма помогла. На Кубок сил может и не хватить.Здесь я рискну и пойду против общественного мнения. Поставлю на выход в финал «Уфы». Как это произойдёт, благодаря победе в основное время, в дополнительное, по пенальти — тут загадывать не возьмусь. Но жду прохода уфимцев здесь по итогу», — рассказал Бышовец.Матч «Локомотив» — «Уфа» состоится 5 апреля в Москве. Начало — в 19:30.