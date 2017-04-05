Азиатский инвестор приобрёл более 11% акций Amaya Gaming

Неизвестный азиатский инвестор приобрёл более 11% акций канадского игорного оператора Amaya Gaming, информирует Сalvinayre.Малоизвестная компания Discovery Key Investments Ltd (DKI) объявила, что 30 марта приобрела 9,1 млн акций Amaya на общую сумму € 143,4 млн, что составляет 6,25% выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций Amaya.Хотя компания, судя по всему, только недавно была создана, DKI сообщила, что уже владела около 7,2 млн акций Amaya, поэтому покупка увеличила долю примерно до 11,19%. DKI полностью принадлежит малоизвестному гонконгскому инвестору Тан Хао, который говорит, что приобрёл акции «в инвестиционных целях».