7 ставок от Леонида Слуцкого на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

Экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной Россиисделал серию прогнозов на матч 31-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити».«Я смотрел последние матчи и «Челси», и «Манчестер Сити». Понятно, что игра ключевая во всех отношениях, особенно для «Челси». Но, смею сделать такого рода прогнозы, «Ман Сити» в последней игре, думаю, то же самое будет и в завтрашнем матче, играли с несколькими, скажем так, необычными позициями. И если Клиши в зоне левого защитника – это нормальная ситуация, то Навас на позиции правого защитника – это достаточно большой сюрприз. Собственно говоря, «Арсенал» создал большое количество угроз именно через эту зону. Вполне вероятно, что эксперимент с Навасом может быть продолжен и в этом матче, и тогда эта позиция будет очень уязвима.В целом же ситуация достаточно понятная. «Ман Сити» очень силён в атаке, может атаковать абсолютно разнообразно. Но на мой взгляд, в отличном состоянии находится только Сане. Тот же Де Брёйне, Силва и в особенности Агуэро провели не лучший матч против «Арсенала». Вполне вероятно, что состояние игроков не совсем оптимальное после матчей национальных сборных.Ещё одним большим фактором в пользу «Челси» будет, конечно же, то, что у них лишний день на восстановление. «Челси» любит и умеет прессинговать. Если они используют свой активный прессинг, то под прессингом теряются в развитии атаки и центральные защитники, и голкипер «Сити» Кабайеро.Если мы говорим про прогнозы, то он в пользу «Челси». Первое: некоторые позиции «Сити» укреплены не совсем так, как хотелось. Гвардиола пользуется новациями, особенно в зоне правого защитника в лице Наваса. Второе: как я говорил ранее, это сутки преимущества «Челси» на восстановление после предыдущего тура. Учитывая то, что «Ман Сити» вряд ли поменяет философию, им будет сложно выходить из-под прессинга. И тогда возможны будут потери мяча или «Сити» начнёт упрощать игру с переходом на длинные передачи. Агуэро же – это не тот нападающий, который хорошо цепляется за верх. Центральным защитникам «Челси» – Аспиликуэте, Кэхиллу и Давиду Луису – будет достаточно просто выигрывать эти мячи. Последний момент: атака «Сити», конечно, сильна и разнообразна, но очень зависима от текущего состояния лидеров. Судя по последнему матчу, кроме Зане, все остальные футболисты не в оптимальном состоянии по сравнению с тем, что могло бы быть.Конечно, после последнего поражения «Челси» от «Кристал Пэлас» можно сказать, что подопечные Конте могут занервничать. Но, во-первых, такая крепкая команда, с такой группой лидеров, для них эта игра — тройная проверка, по существу матч за чемпионство. И второе, всё-таки поражение от «Кристал Пэлас» было не совсем логичное. У «Челси» было большое преимущество, но, к сожалению, они не смогли им распорядиться. На мой взгляд, «Челси» — фаворит встречи. И рискну сделать прогноз, «Челси» победит. Причём относительно уверенно, вполне может быть — в два мяча.Если говорить о возможных авторах забитых мячей в матче «Челси» — «Манчестер Сити», то, безусловно, Агуэро всегда может отличиться. Несмотря на то что он сейчас не в лучшей форме. Но всё-таки думаю, что самые большие шансы провести яркий матч в составе «Ман Сити» – это у Зане. Немец однозначно находится в лучшем состоянии, чем любой другой игрок атаки «Сити». Поэтому, в первую очередь для меня, опасности стоит ждать от Зане и только во вторую — от Агуэро.Что касается «Челси», я не буду оригинален – это Азар и Коста. Бельгиец всегда играет такие «лобовые матчи» очень ярко. Думаю, что в таком матче Азар будет представлять собой очень большую угрозу для обороны «Сити». Ну а Коста – просто потому, что он нападающий, он на острие, и, собственно говоря, он наконечник, который обязан завершать. Также хотел бы отметить как возможного автора гола в ворота «Сити» защитника лондонцев Давида Луиса. Бразилец может отличиться со стандартного положения как прямым ударом со штрафного, так и после навеса с углового», — приводит слова Слуцкого сайт БК «Винлайн».Встреча «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 5 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.