Федерация футбола Испании открыла дело по матчу «Эльденсе» и «Барселоны В»

Федерация футбола Испании (RFEF) начала расследование обстоятельств матча «Эльденсе» и «Барселоны В» в третьем дивизионе чемпионата Испании.
«Считаем целесообразным инициирование дисциплинарных процедур для изучения обстоятельств матча на предмет нечестной игры, поскольку по ходу встречи было замечено сразу несколько подозрительных эпизодов. В соответствии с кодексом, наказание может включать в себя дисквалификацию, снятие очков, штрафы, а также понижение в дивизионе в зависимости от обстоятельств», — цитирует текст заявления Marca.
Напомним, в матче с резервной командой «Барселоны» футболисты «Эльденсе» пропустили 12 безответных мячей, что является рекордом третьего дивизиона. После игры нападающий «Эльденсе» Шейх Саед сообщил, что встреча могла быть договорной Позже стало известно, что главный тренер клуба итальянец Филиппо ди Пьеро арестован, а служба безопасности Ла Лиги расследует ещё четыре матча с участием «Эльденсе».
«Эльденсе», занимавший последнее, 20-е место в таблице, уже снялся с турнира. Также клуб объявил о расторжении договора с итальянской группой инвесторов.
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