«Хьюстон Астрос» — «Сиэтл Маринерс»: ставка дня от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата»сделал прогноз на матч «Хьюстон Астрос» — «Сиэтл Маринерс» в регулярном чемпионате МЛБ.«Стартовая серия сезона в главной бейсбольной лиге продолжается для «Хьюстон Астрос» и «Сиэтл Маринерс». Пока техасцы одержали две победы — 3:0 и 2:1. Атака «моряков» просто спит, хотя отбивающие там просто сумасшедшие, тройка Кано, Круз, Сигер — одна из сильнейших в лиге. А в этом сезоне «Маринерс» заполучили опытного Дэнни Валенсию, который был прекрасен в прошлом сезоне. Но лидеры питчерской ротации «Хьюстона» Кайкел и Маккалерс провели великолепные матчи, а их сменщики довели дело до победы.Но сегодня звёздной атаке «Сиэтла» будет противостоять Чарли Мортон, новичок «Астрос», который прошлый сезон в основном лечился. Провёл несколько матчей в апреле, не слишком здорово, а затем травмировался. Не думаю, что после такого перерыва Мортон готов показывать лучший бейсбол в жизни. Злой «Сиэтл» должен достаточно быстро его разобрать. Уж по крайней мере после двух дней засухи 4 очка гости набрать просто обязаны. Да и победить на самом деле не мешало бы. Начинать сезон с трёх поражений никому не хочется».Начало встречи — в четверг в 03:10 мск.