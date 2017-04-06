«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз экспертов

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».«Это важная игра для «Кэпз», ведь они уже сегодня могут выиграть Кубок Президента. Они играют дома. К тому же вчера в игре с «Торонто» они смотрелись великолепно. Форма прекрасная. И она поможет сегодня добиться нужного результата. «Рейнджерс» же вынуждены будут обойтись без важных игроков — Макдоны, Цуккарелло и Нэша».Начало встречи 6 апреля в 03:00 мск.