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«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз экспертов

6 апреля 2017, четверг. 00:15. Ставки
Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ставка: победа «Вашингтон Кэпиталз» в основное время за 1.75 (см. все коэффициенты на матч).

«Это важная игра для «Кэпз», ведь они уже сегодня могут выиграть Кубок Президента. Они играют дома. К тому же вчера в игре с «Торонто» они смотрелись великолепно. Форма прекрасная. И она поможет сегодня добиться нужного результата. «Рейнджерс» же вынуждены будут обойтись без важных игроков — Макдоны, Цуккарелло и Нэша».

Начало встречи 6 апреля в 03:00 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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