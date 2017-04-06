Саед: если «Эльденсе» будет сдавать матчи, я снова обо всём расскажу

Нападающий клуба третьего испанского дивизиона «Эльденсе»заявил, что доверяет тем своим одноклубникам, которые не замешаны в договорном матче с «Барселоной B», но, если инцидент повторится, он снова расскажет об этом общественности.«Когда тайна раскрылась, игроки команды всё обсудили. В раздевалке я сказал коллегам, что доверяю им, но если матчи вновь будут сдаваться – я опять всё расскажу общественности. Уверен, что все игроки команды хотят быть участниками только чистого футбола», — приводит слова Саеда Antena 3.В матче с резервной командой «Барселоны» футболисты «Эльденсе» пропустили 12 мячей, что является рекордом третьего дивизиона. После игры нападающий Шейх Саед сообщил, что встреча могла быть договорной. Позже стало известно, что главный тренер клуба итальянец Филиппо ди Пьеро арестован, а служба безопасности Ла Лиги расследует ещё четыре матча с участием «Эльденсе».«Эльденсе», занимавший последнее, 20-е место в таблице, снялся с турнира. Также клуб объявил о расторжении договора с итальянской группой инвесторов.