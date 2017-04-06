Уэйн Бридж эффектно запустил рекламную акцию BetStars под названием Big Call

Суть акции заключается в следующем: эксперты в формате телефонного чата делают прогнозы на предстоящее событие.
Уэйн Бридж дебютировал в Big Call перед матчем «Челси» — «Манчестер Сити», состоявшимся 5 апреля. Футболист, выступавший за оба клуба, в том числе предсказал точный счёт — 2:1 в пользу лондонцев.
Все материалы будут публиковаться на каналах BetStars в Facebook и Twitter. Маркетинг оператора сообщает, что в ближайшие месяцы и другие известные спортсмены будут участвовать в акции Big Call.