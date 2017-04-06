В Британии ожидают огромного скачка букмекерской активности в дни Grand National

Международная платёжная система WorldPay ожидает огромного улучшения финансовых показателей британских букмекерских компаний благодаря легендарным скачкам Grand National, поскольку новые данные показывают ошеломляющее увеличение активности и количества ставок во время самого престижного соревнования по стипль-чезу в мире.Данные по турниру 2016 года показывают, что британские букмекеры получили удивительное увеличение количества онлайн-ставок на 99% по сравнению со среднестатистической неделей.Общий оборот в дни Grand National также увеличился на 75% по сравнению с неделей, предшествующей турниру в 2016 году, отмечает Sbcnews.